タレント長嶋一茂（59）、かまいたち山内健司（44）濱家隆一（41）が、21日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。クリスマスの思い出を話した。

今回は「クリスマスのゲンバ」。長嶋は「クリスマスって言ったって、いつの間にか“貢ぐ日”になっちゃったからね俺も」と話した。「女性といてさ、なんかホテル取ったりとかさ、食いたくもないフレンチ食ったりさ、プレゼント買ったりとかさ」。

長嶋が「それよかったんだけどね。あれでよかったのかね、俺らの青春って。どうなの」とかまいたちの2人に振ると、濱家が「思い出じゃないですか。僕も高校生の時に当時の彼女と、ゴスペラーズさんのライブを見に行きました」。そして「次の日にフラれた」。山内が「最悪や」と言うと、濱家は「プレゼントあげて、幸せだねって。次の日の朝、『別れよう』って電話かかってきて。びっくりしましたよ」と振り返った。

山内は「逆、あります」。「大阪の時に、ディズニーランドに行って。俺は行く前から最後のデートにしようと決めていて。戻って、ごめんなさい、って」。そして「ぶち切れられました。『行く前に言え！』って。最後にすてきな思い出を、って思ったら『いらんねん』って言われた」と話した。