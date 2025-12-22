お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。家庭での料理について語った。

この日は新企画「岩井勇気のぽいぽいクッキング」と題し、岩井がゲストの“好きっぽい”料理を作ることになった。

MCの相方・澤部佑は「知らない人も多いかもしれませんけど、岩井さん、料理も凄く得意で」と紹介、岩井は「日常的にやりますんでね」と平然と話した。

23年に当時19歳だったタレント・奥森皐月との結婚を発表した。料理は「奥さんも作ってくれるんで、まあ本当に2日に1回とか。そのくらいはやっていると思います」と打ち明けた。

ジャンルは「僕はイタリアンレストランでバイトしていたので、イタリアンが多い」と岩井。澤部は「結婚する前から1人でもめっちゃ作ってたんですよね」と証言した。

さらに「1人暮らしの男子でパエリア作って、なんのために作ってんだって言って、ワケ分かんなくなって、パエリア全部シンクにバーンって（ぶちまけた）」とのエピソードもぶっちゃけ。

「狂気の料理人ですから」とも語ると、岩井は「そうそう」「ちゃんとシンクから食べましたけどね」とにこやかに肯定して笑わせた。

岩井の料理写真が披露されると、バラエティー豊かなメニューに驚きの声が上がったが、澤部は「（奥さんと）2人でしょう？凄い量」とも話し、岩井は「爆食い夫婦なんで」と笑ってみせた。

料理番組をやりたいかとの質問には「やりたいです」と明言。「『ぽかぽか』を料理番組に…」とボケると、澤部は「できません」とツッコミを入れた。