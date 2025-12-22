お笑いタレント有吉弘行（51）が21日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。同時刻に行われていた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」について言及した。

有吉はオープニングで敗者復活戦の途中まで見たものの、敗者復活戦を制して決勝に進出したコンビも知らないと明かした。「最近はネタバレにうるさい人が多くて。このラジオでもあんまり言うなとかね、うるさい人多いので。私も情報入れないように」と語り、「M−1」にはふれない姿勢を示した。

有吉は「そういうメールを送ってきたところで無視だし、炎上させます」とボケて笑わせた。

有吉は「メールを募集するんですけど、（作家の）福田さんから苦情がきましたけど。はっきり言ってリスナーもほぼM−1を見てると。で、M−1の情報を送ってくるんじゃないって言ったんでね、メールがほぼ来ません。本当にこいつらはM−1と有馬記念が好きだな」と嘆いた。

その後、リスナーから「メールフォームを開くと『この接続ではプライバシーが保護されません』とい警告が出ます」、「メールフォーム開いたら『危険なサイト』という表記が出てきて、それでもこじ開けてメール送ってますけど」とメールフォームに不具合が起こっているという報告メールが続々届いた。

有吉は「下ネタが多すぎるんですかね。みんなが下ネタばっかり送ってくるから…危険なサイトだと認識したんでしょう」と嘆いた。