ドル円１５７．３５近辺、ユーロドル１．１７１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は157.35近辺、ユーロドルは1.1715近辺での推移。ドル円は上値重く推移。朝方の157.75付近を高値に軟調に推移し、昼前には157.23付近に安値を広げた。その後は157.30-40レベルでに揉み合いに落ち着いている。先週末比ドル高・円安水準となっている。



ユーロドルは1.1706-1.1723までの狭いレンジで推移している。ユーロ円はドル円とともに軟化し、184.88付近を高値に一時184.24付近まで下押しされた。



USD/JPY 157.34 EUR/USD 1.1715 EUR/JPY 184.33

