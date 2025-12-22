◇FIVBバレーボール男子 世界クラブ選手権(12月16日〜22日、ブラジル)

バレーボールの世界最強クラブを決める、世界クラブ選手権。22日行われた決勝で、西田有志選手らが所属する大阪ブルテオン(以下大阪B)と、石川祐希選手が所属するイタリアのペルージャが対戦し、ペルージャがストレート勝利を収めました。

両チームの対決は予選ラウンド以来、大会2度目。1度目はフルセットの激闘の末ペルージャに軍配が上がっていました。2度目となる決勝では、第1セットと第2セットをペルージャが連取。第3セットはデュースとなる接戦も、29-27でペルージャが勝利しました。

敗れた大阪Bですが、決勝では西田選手がチームトップの14得点をあげるなど、躍動。また、今大会のドリームチームには山本智大選手とミゲル・ロペス選手が選ばれました。山本選手は「ベストリベロ」に、ロペス選手は「ベストアウトサイドヒッター」にそれぞれ選出されました。

▽以下、世界クラブ選手権ドリームチーム選出者

MVP:シモーネ・ジャンネッリ (ペルージャ)最優秀セッター:シモーネ・ジャンネッリ(ペルージャ)最優秀オポジット:ワシム・ベン・タラ (ペルージャ)最優秀アウトサイドヒッター:ミゲル・アンヘル・ロペス (大阪ブルテオン) & アーロン・ラッセル (ザビエルチェ)最優秀ミドルブロッカー:アグスティン・ルーザー (ペルージャ) & セバスティアン・ソレ (ペルージャ)最優秀リベロ:山本智大 (大阪ブルテオン)