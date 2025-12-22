お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が22日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、審査員を務めた21日の「M−1グランプリ2025」を終えて感想を語った。

18年から審査員を務めて、今年で8回目。優勝した「たくろう」には「何ていうの？分かるんだよね。ウルトラゾーンに入ったのが。無敵ゾーンに入ったから凄いね」と賛辞を送った。

出場コンビや審査員、上戸彩の美貌に目がいきがちだが、塙はもう1人、絶賛されてしかるべき人物の名を挙げた。それは司会の今田耕司だった。「今田さんが凄いよ。今田さんがいなかったら、代わりいる？いないよ。俺、毎年言ってるの」と熱弁。「今田さんの凄さ、どの媒体もあんまり書いてないじゃん？今田さんって凄いじゃん？ホントに凄いじゃん。完璧じゃん。だから何でどの媒体もあんまりそこ書かないの？って思う」とまくし立てた。

今田は進行もさることながら、「ヨネダ2000」誠が、敗退時に「ひき肉にしてやんよ」とコメントしたことに「失格です！」とピシャリ。優勝コメントでスベった「たくろう」赤木裕には「はく奪です！」と一言でいじるなど、場を盛り上げた。