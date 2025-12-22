きょう、静岡県長泉町の会社兼住宅で複数の男が高齢夫婦の手を縛るなどして、現金およそ1000万円を奪って逃走した事件。付近の防犯カメラには、3人組の姿が写っていました。

事件現場付近の防犯カメラの映像です。午前0時10分ごろ、頭にフードのようなものをかぶって駐車場で話す3人組の姿。そろってどこかへ向かいました。

その40分後の午前0時55分ごろには、事件のあった建物付近から複数の人物が逃げていく様子が写っていました。

きょう午前1時ごろ、静岡県長泉町の会社兼住宅で経営者の83歳の男性から「強盗に入られた。人数は3、4人。『早く金を出せ』と言われた。2階に逃げて通報している」などと110番通報がありました。

押し入ったのは3人の男とみられ、就寝中だった男性と82歳の妻の手首をテープで縛り、口にテープを貼って現金およそ1000万円を奪い、逃げたということです。

逃げた男らはいずれも身長170センチ以上の細身で20代から30代とみられ、黒っぽい服装で目出し帽をかぶっていたということです。

今も逃走を続ける犯人たち。近くに住む住民からは不安の声が聞かれました。

地元住民

「怖いですね、こんな田舎で（事件が）あるというのは、なかなか」

「（事件後に）戸締りを確実にやったよ、怖い。2、3人で来られたら、とっても無理」

警察は、付近の防犯カメラを調べるなどして逃げた男らの行方を追っています。