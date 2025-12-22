『M‐1』関西勢6年ぶり優勝たくろう、ミルクボーイとの“類似点” 内海崇が明かす 1週間前にアドバイスも
お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇が、22日放送のABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）に生出演し、『M‐1グランプリ2025』で優勝したたくろうとの類似点を明かした。
【集合ショット】思い思いにポーズ！囲み取材に登場した見取り図＆ミルクボーイ
前夜に同局で生中継された『M‐1』は、たくろう（赤木裕、きむらバンド）が21代目王者に輝いた。関西勢としては、ミルクボーイ以来、6年ぶりの優勝とあって、関西が沸いている。
ミルクボーイ・内海は「僕らも出番順が7番やったんですよ。たくろうも7番やったんで、リンクしているところがめちゃくちゃある」と説明。そしてこのあと大変ですよ、正月とか劇場がめちゃくちゃ出番が増えますから。（きむらは）パーマも当てられないです」と笑わせた。
また、内海は1週間前にきむらバンドに一つだけアドバイスしたという。それは「（M‐1決勝の）スタジオ、おもてるより金色やぞ。おもてる倍、金やぞ」だったとボケ。そして、たくろうの凱旋について「このあと大阪の劇場でたら、すごい拍手してくれたりする、それがうれしくなる」としみじみ語っていた。
【集合ショット】思い思いにポーズ！囲み取材に登場した見取り図＆ミルクボーイ
前夜に同局で生中継された『M‐1』は、たくろう（赤木裕、きむらバンド）が21代目王者に輝いた。関西勢としては、ミルクボーイ以来、6年ぶりの優勝とあって、関西が沸いている。
また、内海は1週間前にきむらバンドに一つだけアドバイスしたという。それは「（M‐1決勝の）スタジオ、おもてるより金色やぞ。おもてる倍、金やぞ」だったとボケ。そして、たくろうの凱旋について「このあと大阪の劇場でたら、すごい拍手してくれたりする、それがうれしくなる」としみじみ語っていた。