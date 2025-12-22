「プレミアムＧ１・クイーンズクライマックス」（２６〜３１日・大村）のＰＲのため、関係者らが前年覇者の遠藤エミを伴って、大阪市のデイリースポーツを訪れた。

今年最後の大一番。大みそか決戦に向け、女子の賞金ランキング上位１２人が、ティアラ戴冠を狙い、熱いバトルを繰り広げる。大村では第１、６回、そして今年の第１４回と最多の３回目の開催となる。５年連続６回目の賞金女王の座を狙う遠藤は大村では第６回、そして２２年にＳＧ・クラシックを制している。「大村はいつも節目の時に優勝させてもらっている。大村の新燃料も４節走って経験させてもらっている。経験していない選手もいるので大きいと思う。もっと勝ちたい気持ちが強いし、抽選運もあるので」と意欲満々だ。

開催中はイベントも盛りだくさん。２７日は「プリンセス天功スペシャルイリュージョンｉｎボートレース大村」で大会を盛り上げる。また、３１日には業界初の「カウントダウンイベント」が開かれ、ライブやドローンショーなど年明けまでボート場で楽しめる企画が満載となっている。関係者も「売り上げ目標は２３０億円」と昨年の蒲郡を上回る売り上げ目標に力を入れていた。