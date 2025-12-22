結婚して同居を始めてから夫の態度が急変！ 家事や育児に対してはまるで口うるさい上司のよう。妻が少しでも家事を遅らせると不機嫌になり、生活は息苦しくなっていくばかり。「モラハラとは無縁だ」と思っていた妻でしたが、それは隠れモラハラの始まりだったのです。■「やるべきだ！」「当然だ！」主張はモラハラと間違いなし家事分担のルールは決めているものの、夫は「家事は妻がやるのが当たり前」という古風な考えから抜け出せずにいました。妻が仕事で疲れていたり体調が悪かったりしても、「自分の手が空いているなら家事をするのが当然」という夫の態度は変わりません。妻の負担は増える一方です。しかし、夫は自分はモラハラとは無縁だと思っているため、妻の苦悩は理解されず、二人の溝は深まるばかりです。妻は夫に対してヒヤヒヤしながら生活し、常にプレッシャーを感じていました。

夫の「隠れモラハラ」は、妻の言動一つ一つにダメ出しをしたり、妻が疲れている時に限って「今日は夜ご飯が遅い」「掃除が終わっていない」などと不満をぶつけたりすることから始まりました。妻は「少しでも家事が遅れるとダメ嫁」と自己評価を下げるようになり、夫の顔色をうかがう日々。このままでは精神的に限界を迎えてしまうのではと、読者もハラハラします。■こんな夫とは「さっさと別れる1択」の声も…夫の理不尽な言動によって妻はどんどん追い詰められていきます。何とか状況を打破しようと提案をしても全く無意味…どうすればこの息苦しい生活から抜け出せるのでしょうか。果たして、妻は夫の隠れモラハラに立ち向かい、平穏な生活を取り戻せるのでしょうか…？こちらは投稿者のエピソードを元に、2022年10月4日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■気になる読者の反応は？まずは、主人公の夫の言動に対する、厳しい批判コメントを紹介します。

・夫の思考がダメだろ 家事は妻がやるのが当たり前みたいな古くさい考えかたしてる人やん 妻はあくまで他人やし一緒に暮らすために尊重しなきゃいけないパートナー、自分の母でもなければ家政婦、奴隷ではない自分の手が空いているなら家事をするそれが当然だと思う んで、夜は一緒にくつろぐそーゆもんだろ



・「はずだ！」、「べきだ！」、「やって当然だ！」の主張を押し付けられるのはハラスメントと考えて間違いないと思います。



・この時点で明らかにモラハラなんですが…「モラハラとは無縁だ」とかギャグですかね？ こういう頭の弱い女性が我慢し続けて理不尽な思いをする描写がダラダラ続くものにはもううんざりしています。



・全部で５０話!こんな不愉快なクズ男とはさっさと別れる１択ですね!



次に、夫の行動への驚きや、妻への同情のコメントです。

・こんな嫁とよく一緒にいられるもんだ。旦那さんはよくがまんできるな、かんしんする。



・男って嘘ついてばっかですね。結婚って愛しているからすると思ってたら、女性を蔑んで家事させるために知らない人を騙して結婚させる詐欺なイメージになりました。



・初めての育児で疲れ果てている私がイライラすると、それに対してキレてくる。やめてくれって言っても「お前やったらやめないだろ！」って、してもない事を勝手に想像してやめてくれない。



そして、主人公が取るべき行動について言及するアドバイス的なコメントです。

・モラハラの夫の記事は多いけども、愚痴をはいてるだけでなにも解決になっていないのが多い。付き合ってたときは優しかったとか言っても、それにぽやーっとして結婚しちゃったのは自分が悪いんだから、自分がなんとかするしかない。他人は変わらないから。



・今、真っ只中です…私が悪いんだと思って色々と本を読んだり心理相談に行ったりして前向きにやっていこうと、ルールを書き出してお互いにやって行きましょう。と提案したが…全く無意味… どうすれば良いのだろうか…



・帰る実家も、お金も資格も何にもない女が、生まれたばかりの子供を連れて離婚する為にどう動いたら良いのか…



コメントを見ると、多くの読者が夫のモラハラに怒り、主人公の苦しい状況に共感していることがわかります。さて、主人公は夫のモラハラにどう立ち向かうのでしょうか？(ウーマンエキサイト編集部)