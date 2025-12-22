【週プレPREMIUM 2025下半期グラビア傑作選】 12月22日発売 価格：紙版1,100円、デジタル版1,000円

【拡大画像へ】

集英社は、「週プレPREMIUM 2025下半期グラビア傑作選」を12月22日に発売した。価格は紙版が1,100円、デジタル版が1,000円。

本誌には、2025年下半期の「週刊プレイボーイ」掲載グラビアから、22名21本のベストグラビを厳選。表紙カバーイラストは「女優飯」のマンガを担当する、うえののの氏が手がけている。

渡邊渚さん （C）中村和孝／集英社

高田里穂さん （C）田島一成（mild inc.）／集英社

本郷柚巴さん （C）田口まき／集英社

矢野ななかさん （C）大江麻貴／集英社

原 幹恵さん （C）前 康輔／集英社

一ノ瀬瑠菜さん （C）カノウリョウマ／集英社

福井梨莉華さん （C）阿部ちづる／集英社

斎藤恭代さん （C）佐藤容平／集英社

溝端 葵さん （C）熊谷 貫／集英社

宮部のぞみさん （C）Takeo Dec.／集英社

志田音々さん （C）河西 遼／集英社

松本麗世さん （C）澤田健太／集英社

エリマリ姉妹さん （C）笠井爾示／集英社

髙野真央さん （C）桑島智輝／集英社

蓬莱 舞さん （C）菊地泰久／集英社

井口裕香さん （C）HIROKAZU／集英社

豊島心桜さん （C）栗山秀作／集英社

花咲楓香さん （C）成田英敏／集英社

麻倉瑞季さん （C）前 康輔／集英社

白濱美兎さん （C）桑島智輝／集英社

天羽希純さん （C）高橋慶佑／集英社