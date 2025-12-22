気象庁はきょう（22日）に、北日本と関東甲信地方を対象に高温に関する早期天候情報を発表しました。この情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに発表されます。

12月29日（月）ごろからは気温がかなり高くなる見込みです。農作物の管理などに注意してください。

北海道・東北地方

北海道地方 １２月２９日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上



北海道地方の向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２６日からの３日間程度は平年並か低いでしょう。



その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東北地方

東北地方 １２月２９日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上



東北地方の向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２６日からの３日間程度は平年並か低いでしょう。その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる見込みです。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

関東甲信地方

関東甲信地方 １２月２９日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上



関東甲信地方の向こう４日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２７日からの２日間程度は平年並か低いでしょう。



その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる可能性があります。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

札幌・東京・大阪・福岡 12月23日～1月7日までの天気予報

今週24日（水）～25日（木）に日本付近を低気圧や前線が通過した後、冬型の気圧配置になり、一時的に強い寒気が流れ込む見込みです。



ただ、その後は北日本や東日本を中心に寒気の影響が弱まり、気温が平年と比べれば高くなりそうです。



中国地方や四国地方よりも西の地域では、寒気の影響を受けやすくなる可能性があります。この先も日ごとの気温の差が大きくなるため、体調管理に加えて、路面状況の変化などにも気を付けてください。



今後の気象情報に注意してください。