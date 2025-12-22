ÀîºêF¡¢GKÁáºäÍ¦´õ¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¡Äº£µ¨¤Ï¤¤¤ï¤¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡¢¸ø¼°Àï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï22Æü¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿GKÁáºäÍ¦´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íèµ¨¤è¤êÆ±¥¯¥é¥Ö¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ááºä¤Ï1999Ç¯5·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß26ºÐ¡£ÀîºêF¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢U¡Ý12¤«¤éU¡Ý18¤Þ¤Ç¤Î³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÆ§ÇË¤·¤¿¸å¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2022¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÀîºêF¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£ÀîºêF¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ç¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¡£º£µ¨¤Ï¤¤¤ï¤¤Ø¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç16»î¹ç¡¢2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Î·×17»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ááºä¤ÏÀîºêF¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¥¢¥¸¥¢ÀÄÇÆ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤ï¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎÊÌ¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö1Ç¯´Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö½Ð¾ì»þ´Ö¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂçÁÒ¼ÒÄ¹¡¢ÅÄÂ¼´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¿®¤¸¹ç¤¤ÀÚâøÂöËá¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬°ì¤Ä¤Ê¤ê¡¢Àï¤¨¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó³«Ëë¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾ï¤ËºÇ¹â¤Î±þ±ç¤ò¥Ï¥ï¥¹¥¿¤Ç¤â¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÀ¼±ç¤¬ËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤Ç¤Î·Ê¿§¤Ï¥Ù¥ó¥Á²£¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
