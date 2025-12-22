¾®½ô»Ô¤ÎÃÏ°è¾ðÊó¥¢¥×¥ê¡ÖKomomag.¡×¤¬¸ø³«1¥«·î¤Ç2500¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¡ª
¡¡¤³¤â¤í´Ñ¸÷¶É¤Ï12·î18Æü¤Ë¡¢Æ±Ë¡¿Í¤¬11·î13Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÃÏ°è¾ðÊó¥¢¥×¥ê¡ÖKomomag.¡Ê¥³¥â¥Þ¥°¡Ë¡×¤ÎÎß·×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤¬¡¢¸ø³«¤«¤éÌó1¥«·î¤Ç2500¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖKomomag.¡×¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¾®½ô»Ô¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¡¦ÃÏ°è¾ðÊó¡¦Êë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò°ì¸µÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÃÏ°è¾ðÊó¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¤³¤â¤í´Ñ¸÷¶É¤¬»öÌ³¶É¤È¤Ê¤ê¹ÔÀ¯¡¦´Ñ¸÷¡¦¾¦¹©Ê¬Ìî¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®½ô»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤äÇã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³°½Ð»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡µÙÆüÅöÈÖ°å¡¢¤´¤ß¼ý½¸Æü¤Î³ÎÇ§¤äÊ¬ÊÌ¡¦¼ý½¸ÊýË¡¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢ËÉÈÈ¡¦°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤È¤Ê¤ë¡Ö¾®½ô¤¯¤é¤·¡×¤ä¡¢¾¦¹©²ñµÄ½ê¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ä»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¾ðÊó¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÆÆâ¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ö¶È¼Ô¡¦ÃÏ°è³èÆ°¡×¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®½ô»Ô¤Î¹Êó»ï¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤ä¡¢³ÆÃÄÂÎ¤ÎSNS¡¢Podcast¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖKomomag.¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤ª¥È¥¯¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ÂÁõ¤ò2026Ç¯¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖKomomag.¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®½ô»ÔÆâ¤Î»ÜÀß¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢1¥æ¡¼¥¶¡¼¤¢¤¿¤ê·î¤Ë1²ó¡¢°û¿©Âå³ä°ú¡¢ÂÎ¸³¥á¥Ë¥å¡¼³ä°ú¡¢Æüµ¢¤ê²¹Àô³ä°ú¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÊÍøÍÑ²ó¿ô¤ÏËè·î1Æü¤Ë¼«Æ°¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¡Ë¡£
¡üÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤È´Ñ¸÷¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÃÏ°è¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¡×¤Ë
