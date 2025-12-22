タイミー <215A> [東証Ｇ] が12月22日大引け後(15:30)に業績修正を発表。決算期変更する通期の業績予想は連結経常利益が30.7億～36.3億円となる見通しを示した。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025 年12月22日付「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」にて決算期の変更を発表しており、2026年１月28日開催予定の第９回定時株主総会における承認を前提として、事業年度末を毎年10月31日から、毎年４月30日までとする変更を決議しております。決算期変更の経過期間となる第10期は、2025年11月１日から2026年４月30日までの６か月の変則決算となるため、2025年12月11日に公表の12か月決算をベースとした業績予想を、６か月決算をベースとした数値に換算のうえ、６か月間の通期連結業績予想数値として修正いたします。本決算期変更の主な目的は、事業成長に向けた体制の最適化にあります。具体的には、主要顧客の最繁忙期に営業リソースを最大限投下できるよう、従来期初に集中していた内部業務を閑散期へ移行させ、営業活動量の最大化を図ります。併せて、新事業年度の開始（５月）と組織改編のタイミングを一致させることで、期初より万全の体制で事業運営を開始し、通期を通じた一貫性のある戦略実行と機動的な経営管理を実現してまいります。なお、2025年12月11日に公表の通期連結業績予想（2025年11月１日から2026年10月31日までの12ヶ月間）に対する進捗は継続的に開示を行う予定です。補足今回の決算期変更に伴う通期業績予想の修正に関して、説明資料をご用意いたしました。詳細は下記リンクからご覧ください。説明資料：https://corp.timee.co.jp/ir/※上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって業績予想とは異なる可能性があります。今後、更なる業績予想の修正が必要となった場合は、速やかに開示してまいります。

