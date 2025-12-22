トーイン <7923> [東証Ｓ] が12月22日大引け後(15:40)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来12.5円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関し、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。 なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を完全子会社化することを企図していること及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。 当社は、株主の皆様に対する利益配分を経営の最重要課題の一つと認識しており、業績、将来の事業展開及び財務の健全性等を勘案しつつ、安定的な利益還元を基本方針としてまいりました。しかしながら、本公開買付けの決済後の日を基準日とした配当を行う場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間に経済的効果の差異が生じる可能性があるため、株主の皆様の間の公平性を確保する観点から、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年３月期の配当予想を修正し、同期の剰余金の配当（期末配当）を行わないことを決議いたしました。

