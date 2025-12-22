―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月18日から19日の決算発表を経て22日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7545> 西松屋チェ 　　東Ｐ　　 -6.19 　 12/19　　　3Q　　　 -1.86
<6905> コーセル 　　　東Ｐ　　 -3.90 　 12/19　　上期　　　-80.30
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 　東Ｓ　　 -2.13 　 12/19　本決算　　　 40.79
<3544> サツドラＨＤ 　東Ｓ　　 -0.37 　 12/19　　上期　　　-43.02

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

