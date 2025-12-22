虎ノ門ヒルズに生木が香る“森”が登場！クリスマスにぴったりなグルメやギフトが見つかる「TORANOMON HILLS CHRISTMAS 2025」が開催中
2025年12月25日(木)まで、東京「虎ノ門ヒルズ」で「TORANOMON HILLS CHRISTMAS 2025」が開催中。“森をあじわうTASTE in the woods”をテーマに、10種類を超える生の針葉樹で構成されたクリスマスの“森”が出現し、生木ならではの生命力を五感で“あじわう”空間が広がる。
【写真】ステーションアトリウム中央にある美しいテーブル
今回は、本イベントで楽しめるインスタレーションやコラボレーションメニュー、限定アイテムを紹介。足を運んで、クリスマス気分を高めよう！
■“森をあじわう”コラボレーションメニューを展開
虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの地下2階にあるステーションアトリウムでは、“食”をテーマに新たな感覚体験を生み出すアーティスト・諏訪綾子さんが手掛けるインスタレーション・クリスマスの“森”が登場。周囲には生木ならではの生命力と森の豊かな香りを“あじわう”、クリスマスのテーブルが設置されている。
諏訪さんはインスタレーションについて、「はるか昔、冬の厳しい季節になると、人々は森からモミやトウヒなどの常緑樹を家の中へと迎え入れました。葉を落とさず、緑をたたえるその木は、寒さと暗さの中でも生き続ける、生命力の象徴。本来、ツリーは飾るためのものではなく、自然の力に触れ、感謝と祈りを捧げる存在だったとも言われています。私たちの暮らしは、いつの間にか、季節の手触りや森の匂いから遠ざかってしまいました。けれど、ほんのひととき目を閉じてみると、木々の香り、葉がそよぐ音、湿った木肌の温度…五感の奥に眠っていた感覚が、そっと目を覚まします。木々がある。森がある。ただそれだけで『いきものとしての自分』に、もう一度出会える。それは、理性よりも深く体に宿る、原始の知性、“野性”だと思うのです。都市の喧騒と、イルミネーションのまばゆさに包まれた今、私はもう一度その起源に立ち返りたい。賑やかなクリスマスシーズンの虎ノ門ヒルズに、生命力の香りが立ちのぼり、気配が満ちる、小さな森を。都市の中に迎え入れる、生きたツリーを。それはきっと、私たちの内なる自然を呼び覚ましてくれるはずです」とコメント。
また、インスタレーションに隣接する「虎ノ門ヒルズカフェ」では“森をあじわう”をテーマにしたコラボメニューが展開され、クリスマスの“森”を囲むテーブルで飲食が可能。「森のハイボール」をはじめとしたドリンクや「森が香る卵とアボカドのオープンサンドイッチ」「ケールとマッシュルームのサラダ 森の初雪仕立て」といった軽食メニューに加え、「針葉樹の気配」と「土と根の記憶」の2種がある焼き菓子「森をあじわう」などを提供している。
■限定グルメ＆ギフトをチェック！
商業店舗では、クリスマスケーキやこの時季だけのスイーツ、オードブル、ワインなど、聖なる夜を彩る商品のほか、ホリデーシーズンにぴったりなギフトも多数登場。「LE CAFÉ LA BOUTIQUE de Joël Robuchon」をはじめとした人気店の限定アイテムは必見だ。今回は、その一部を紹介する。
「LE CAFÉ LA BOUTIQUE de Joël Robuchon」の「サパン ド ノエル ショコラ ピスターシュ」
幻想的な聖夜の森をイメージした「ロブション」の新作ケーキ。ピスタチオやエディブルフラワーで飾られたショコラのツリーの間には、ジンジャーマンの姿が。濃厚なショコラのムースで香り高いピスタチオムースとグリオットチェリーのジュレを包み、香ばしいカカオクランブルが食感のアクセントになっている。
＜予約期間：〜12月17日 ※数量限定/受取期間：12月20日〜12月25日(木)※12月20日〜12月25日(木)は当日販売もあり＞
「memento mori」の「パルフェ カドー(フレーズ/ショコラ)」
扉を開けると別世界が広がる雰囲気満点のカクテルバーに、クリスマスケーキのような虎ノ門ヒルズ限定パフェがお目見え。たっぷりのいちごにピスタチオを合わせた「フレーズ」と、カカオソルベやコスタリカ産コーヒージュレ、プラリネクリームなどを重ねてオペラをイメージした「ショコラ」の2種がそろう。
＜提供期間：〜12月25日(木)/提供時間：平日16時〜23時、土日祝日14時〜23時※一日各10食限定、ワンドリンクオーダー制＞
「BASIC AND ACCENT」の「シルク コンビ マフラー」
シルク100％でしっとりと柔らかな肌ざわりのマフラー。軽く起毛した素材感で、春先まで長く使えるのが魅力。表裏で異なる、鮮やかなバイカラーデザインがポイントだ。
「ROSE GALLERY」の「ダイヤモンドローズ(M)」と「刻印プレート」
プリザーブドローズを煌めくダイヤモンドとラメで彩った、大切な人へのギフトにおすすめのアイテム。チャームタイプの虎ノ門ヒルズ限定プレートも用意され、購入時にオリジナルメッセージの刻印サービスが受けられる。
都会にいながら自然の生命力を感じるクリスマスを体験できるのは今だけ。ホリデーシーズンならではの特別なひとときを、虎ノ門ヒルズで過ごしてみてはいかがだろうか。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
