ノーベル賞・坂口志文さんに滋賀県民栄誉賞　スポーツ選手以外では初

滋賀県は22日、長浜市出身でノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大学特別栄誉教授の坂口志文さん（74）に「県民栄誉賞」を贈りました。滋賀県民栄誉賞がスポーツ選手以外に贈られるのは初です。



滋賀県庁では22日午前、ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文さんを大勢の県職員らが拍手で出迎えました。



坂口さんは長浜市出身で、今回のノーベル賞の受賞が滋賀県民に希望と活力を与え、県の名声を高めたとして、県民栄誉賞の受賞となりました。





22日の贈呈式では、三日月大造知事から、滋賀県の名産品など副賞を受け取ったあと、授賞式の感想や出身地への思いなどを語りました。三日月知事から授賞式の感想を尋ねられた坂口さんは「滞りなく済ませた」と述べ、ノーベル賞のメダルについて聞かれると「けっこう重たかったです」と笑いながら答えました。また、三日月知事が「伊吹山を見たり、姉川や琵琶湖で遊んだりしたといつもおっしゃっていて、そこでの育ちや学びがこうした大偉業につながったのであれば、我々も励みになる」と坂口さんが生まれ育った環境に話を向けると、坂口さんは「湖北の自然豊かなところで子どものころから過ごした。いろんな方にお世話になってありがとうございます」と応じました。滋賀県民栄誉賞の受賞者は4人目ですが、スポーツ選手以外では初めてだということです。