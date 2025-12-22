MBSテレビは、31日に生放送特番「大みそかだよ！渋谷凪咲の関西お天気LIVE2025」（前8・00）を放送することを22日、発表した。

昨年に続き人気タレント・渋谷凪咲がMCを務め、座談会企画では在阪民放各局の天気予報士が大集合。激レア共演が実現する。

大阪・関西万博や阪神タイガースのリーグ優勝など関西発ニュースが目白押しだった今年を、渋谷とともに“お天気目線”で振り返る番組。ゲストにはカンニング竹山、13歳で気象予報士試験に合格したタレントの山田花凜、「よんチャンTV」編集長の米澤飛鳥が登場する。

番組内で放送される「関西気象予報座談会」では、同局の気象予報士・前田智宏氏、林保捺美氏だけでなくライバル各局のお天気キャスターも集結。猛暑が続いた25年の天気事情や、知って驚く気象うんちくが語られる。読売テレビ「ミヤネ屋」でおなじみの蓬莱大介氏と、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に出演する片平敦氏らが並ぶ異例の映像にも要注目だ。

渋谷は昨年に続く自身の冠特番に喜びを語り、「視聴率100％で！もう放送地域の皆さんに見てもらえるように頑張りたいと思います」と意気込み、「また来年もできるように頑張ります」と、今年の放送前に早くも来年の継続に色気をみせた。

ABCの気象予報士・正木明氏は「同じ気象予報士でもカラーは大きく異なります。そうした違いにもぜひ興味を持ってもらえたら」と期待。片平氏は、気象予報士同士は「とても仲が良いんです」と明かし、蓬莱氏も「一堂に集まる機会はなかなか無いので、どんな話をするのか楽しんでもらえたら」とアピールした。