米ケンタッキー州産バーボン「ジム・ビーム」を製造するサントリーグローバルスピリッツは、1月1日に主要蒸留所での生産を一時停止する計画を発表した/Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images/File

（CNN）人気の米ケンタッキー州産バーボン「ジム・ビーム」を製造するサントリーグローバルスピリッツは、1月1日に主要蒸留所での生産を一時停止する計画を発表した。

この決定の背景には、ケンタッキー州で樽（たる）の貯蔵量が増加していることや、トランプ大統領の貿易戦争を巡る不透明感が強まっていることがある。

ケンタッキー蒸留酒協会（KDA）が10月に明らかにしたところによると、同州の倉庫には過去最多となる1610万のバーボン樽が保管されている。州は蒸留酒の樽に課税しているため、蒸留業者はその貯蔵量に対して税金を支払う。同団体によると、ケンタッキー州の蒸留業者が今年支払った税は7500万ドル（約118億円）で、2024年から27％増加した。

サントリーグローバルスピリッツ傘下のジム・ビームは、「敷地の増強」に投資する間、同州クレルモンにあるジェームズ・B・ビームの敷地内の主要蒸留所での生産を一時停止する意向。

サントリーグローバルスピリッツは人員削減については発表していない。同社は、ケンタッキー州内の拠点全体で1000人あまりを雇用しているという。

貿易戦争の最前線に立たされるアルコール

ウイスキーやスピリッツのメーカーは、トランプ氏の関税に端を発した貿易戦争による報復関税や、物価高騰の中で起きている消費者の裁量支出の抑制に対応を迫られてきた。

米国とカナダの間の貿易摩擦もウイスキーやスピリッツのメーカーに影響を与えている。3月にはカナダ当局が米国産スピリッツの店舗販売を禁止。この措置は現在でも一部の州で続いている。

欧州連合（EU）は3月、トランプ氏による鉄鋼・アルミ関税への報復として、米国産ウイスキーへの関税を50％に引き上げると警告したが、8月には蒸留酒やワインなどの米国からの輸入品に対する報復関税を6カ月間停止すると発表した。

KDAのエリック・グレゴリー会長は10月、「完成に何年もかかる製品の長期計画は、そもそも難しい。唯一の米国固有の蒸留酒が繁栄するためには、関税のない貿易という確実性が必要だ」と訴えた。