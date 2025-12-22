12月18日、俳優の板垣李光人が自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。《富士山に負けじと、板垣の髪も雪化粧です 冬だね》の文面とともに、スタジオで撮ったと思われる4枚の写真をアップ。板垣は黒髪から金髪に大胆にチェンジしてポーズを決めている。

「現在、板垣さんは2025年度後期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で、女優の郄石あかりさん演じるヒロイン・松野トキの大切な存在である雨清水三之丞役で出演中です。世間の厳しさを知らない青年という役どころですが、ヒロインの2つ年下の弟を演じています。

『ばけばけ』の舞台が明治時代前半から中頃ということもあり、劇中では黒髪に着物姿。今回投稿した板垣さんの様子とは大きなギャップがあり、視聴者からは喜びの声も上がっているのですが……」（スポーツ紙記者）

Xでは、《板垣李光人くんが金髪になってたことにも動揺してる。三之丞もう撮了なのか？はやくない？》など、朝ドラからの“退場”が近いのでは、と心配する声も上がっているのだ。

「板垣さん演じる雨清水三之丞のモデルになっているのは小泉セツの弟・小泉藤三郎、史実によると彼は45歳のとき、本籍を置いてある住所の近くの空き家で亡くなっているところを遺体で発見されるということです。

三之丞は、同作に12月初旬に登場した際、父の死後は特に仕事もなく、暇つぶしにいそしんでいる様子が映し出されました。その様子に衝撃を受けた視聴者も多かったようですが、その後の展開が気になりますね。

板垣さんがドラマとは違う髪色に変えたことで、朝ドラの撮影が終了していると考える人も多いようです。史実通りであれば、もしかしたら本当に作品からの“退場”も近いのかもしれません……」

特撮ドラマ『仮面ライダージオウ』（テレビ朝日系）でブレイクし、2023年の大河ドラマ『どうする家康』（NHK）に出演して全国区になった板垣。2025年も、『ばけばけ』を含む3本のドラマと2本の映画にメインキャストとして登場している。

「2026年も映画『口に関するアンケート』で主役を演じます。また、俳優以外にも報道番組『news zero』（日本テレビ系）で曜日キャスターを担当していたなど、活動は多岐にわたっています。もちろん、『ばけばけ』以外の仕事も進行中でしょうから、そのための髪色チェンジなのかもしれません」（芸能記者）

売れっ子俳優ゆえのイメチェンなのか、ドラマ退場の示唆なのか。今後のドラマの展開を見守りたい。