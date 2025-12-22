東芝ライフスタイル、家庭用エアコンのリサイクル料金を値下げ
東芝ライフスタイルは12月22日、家庭用エアコンの家電リサイクル料金を2026年2月1日から改定すると発表した。現行の900円から500円（いずれも税抜）へと、約44％の値下げとなる。
2025年9月発表の暖房強化型エアコン「あったか大清快」の新製品「DRNUシリーズ」
今回の改定は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づくもの。処理工程の改善や製造業者の業務効率化により費用削減が進んだことを受け、適正な料金を検討。その結果として、家電リサイクル法第20条に基づき実施を決定した。
改定料金は1台あたり全国一律で、別途、小売業者や市町村などの収集運搬料金が発生する。同社は今回の改定により、消費者の負担を軽減し、適正な廃棄を促進することで不法投棄防止を目指すとしている。
2025年9月発表の暖房強化型エアコン「あったか大清快」の新製品「DRNUシリーズ」
今回の改定は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づくもの。処理工程の改善や製造業者の業務効率化により費用削減が進んだことを受け、適正な料金を検討。その結果として、家電リサイクル法第20条に基づき実施を決定した。
改定料金は1台あたり全国一律で、別途、小売業者や市町村などの収集運搬料金が発生する。同社は今回の改定により、消費者の負担を軽減し、適正な廃棄を促進することで不法投棄防止を目指すとしている。