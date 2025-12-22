12月22日 発表

コナミデジタルエンタテインメントは12月22日、プレイステーション 4/Nintendo Switch用野球・育成「パワフルプロ野球2024-2025（以下、パワプロ2025）」の累計出荷本数が100万本を突破したことを発表した。

本作は、1994年3月11日にシリーズ1作目となる「実況パワフルプロ野球‘94」の発売から30周年を迎えた記念作品として、2024年7月18日に発売。400名を超えるレジェンドOB選手の搭載や阪急西宮球場・大阪スタヂアムの復活、歴代タイトルのオープニングアートが閲覧できる「パワプロコレクション」モードの搭載など、「パワプロ」やプロ野球の歴史を感じられるコンテンツが魅力となっている。

今回、パッケージ版出荷数とダウンロード版販売数の合計が100万本を突破（12月18日時点 コナミ調べ）。100万本を突破したのは「パワプロ」シリーズでは本作が初とのこと。

本日12月22日からはダウンロード版（通常版）の「パワプロ2025」を半額で購入できる「HOLIDAY SALE」も開催されている。

「パワフルプロ野球2024-2025」Switch版

「パワフルプロ野球2024-2025」PS4版

(C)Konami Digital Entertainment