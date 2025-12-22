Manateeでソフトウェアテスト書籍フェア開催中、4タイトルが最大50％オフ - 12月31日まで
マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」が、4タイトルを30％オフ〜50％オフのセール価格で販売する「ソフトウェアテスト書籍フェア」を開催している。セール期間は2025年12月31日（水）まで。セールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」内のセール特設ページで確認できる。
Tech Book Zone Manatee「ソフトウェアテスト書籍フェア」
○『マンガでわかるソフトウェアテスト入門 テスターちゃん』など4タイトルが対象
セール対象となっているのは以下の4タイトル。
『マンガでわかるソフトウェアテスト入門 テスターちゃん Vol.1』松谷 峰生（著）割引価格：831円（通常価格1,663円、50％オフ）
『マンガでわかるソフトウェアテスト入門 テスターちゃん Vol.2』松谷 峰生（著）割引価格：1,164円（通常価格1,663円、30％オフ）
『探索的テストの考え方 ソフトウェア開発のテスト設計とテクニック』James A. Whittaker（著）、 杉浦清博（訳）割引価格：2,679円（通常価格3,828円、30％オフ）
『単体テストの考え方/使い方 プロジェクトの持続可能な成長を実現するための戦略』Vladimir Khorikov（著）、 須田智之（訳）割引価格：3,141円（通常価格4,488円、30％オフ）
○編集部メモ
「Tech Book Zone Manatee」における、ソフトウェアテスト書籍をテーマとするフェアは今回が初めて。セール対象4タイトルのうち、『マンガでわかるソフトウェアテスト入門 テスターちゃん Vol.2』（シーアンドアール研究所）、『探索的テストの考え方 ソフトウェア開発のテスト設計とテクニック』（マイナビ出版）の2タイトルは、同店舗では初めての値引きとなっている。
「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、マイナビ出版が運営する、ITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。
