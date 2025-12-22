産休中のTBS近藤夏子アナ、美肩チラリ近影ショット公開「2週間ぶりくらいにメイクした」
【モデルプレス＝2025/12/22】TBSアナウンサーの近藤夏子が12月22日、自身のInstagramを更新。上品なコーディネート姿を公開した。
【写真】29歳TBSアナ「2週間ぶりくらいにメイクした」産休中の麗しい姿
近藤アナは「久しぶりにメイクした日」と記し、微笑みを浮かべたソロショットを投稿。上品な光沢のあるダークグリーンの洋服を着用し、片方の肩部が開いたワンショルダーからは美しい肩がのぞいていた。
また「もし何も予定がなくても着替えてメイクするっ大事なんだなと実感しました。心のリフレッシュ」（※原文ママ）とつづり、「2週間ぶりくらいにメイクしたので眉毛の描きを忘れ プラス海外ドラマばかり観ていたので しっっっかりした眉毛になりました」とユーモアたっぷりに紹介している。
この投稿に、ファンからは「色合いが素敵」「肩のラインが綺麗」「ワンショルダーがおしゃれ」「自然体で美しい」といったコメントが寄せられている。
近藤アナは2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表。2025年11月に第1子の妊娠を報告し、同月25日を以て産休入りした。（modelpress編集部）
