ぴったり寄り添う兄弟猫が、お互いを毛づくろいしていたら…？可愛さあふれる微笑ましいやりとりがキュンとすると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で34.6万再生を突破し、「大きくなっても仲良しさん♡♡」「にゃんて可愛いんですか♡癒されますね♡」といった声があがりました。

【動画：お互いを毛づくろいしていた『仲良しの兄弟子猫』→1年後…泣けるほど尊い『現在の光景』】

お互いへの愛が強すぎる兄弟♡

TikTokアカウント「@haruruilife」に投稿されたのは、仲良しキジ白ハチワレ兄弟の「悠（はる）」くんと「るい」くんが、お互いの毛づくろいをしている姿をおさめた動画です。

生後26日目で飼い主さん宅にやってきた悠くんとるいくんは、子猫だった1年ほど前から大の仲良し。当時は、相手を毛づくろいしてあげたい気持ちが強すぎて、ふたりが同時に相手のお顔を舐め合うという微笑ましい光景が見られたのだそう。

1年経っても仲良しです

そんな兄弟の仲の良さは現在も変わらず、先日もヒーターの前でぴったり並んでお座りをしていたそう。そして、兄弟の毛づくろいをしてあげたい気持ちは変わらないものの、今では順番を覚えたのか、るいくんに毛づくろいしてもらっている間、悠くんは大人しくお座りしていたのだとか。

お返しの毛づくろいが…

悠くんへの毛づくろいがひと段落すると、それぞれ自分の毛づくろいを始めたふたりでしたが、今度は悠くんがるいくんの毛づくろいを開始。しかし悠くんは、るいくんのお顔周りを少し舐めたあと、突然首の後ろに甘噛みをしたのだとか。るいくんはまったく動じていないようで無反応でしたが、その光景はまるで捕食シーンのようにも見えてしまい、思わず笑ってしまいます。

その後は真面目に毛づくろいを再開し、るいくんの後頭部を丁寧にお手入れしてあげていた悠くん。子猫の頃から変わらず仲の良いふたりの距離感が愛おしくて、見ているだけで心が温かくなります。

大きくなっても変わらないふたりの仲の良さに、動画の視聴者からは「お互いが好き過ぎて グルーミングが止まらない♡愛おしい姿に癒やされました♡」「大人に成っても変わらず仲良しなんですね！♡」「甘噛みだけどめっちゃ大口でかじってるwww」「仲良すぎて混ざってお利口さんだねって愛でてあげたい！かんわいいですね♡」「育ちが良さそう！」「穏やかな環境で大切に育てられてるンですね♡」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@haruruilife」では、仲良し兄弟の悠くんとるいくんの、いつまでも眺めていたくなるほど可愛らしいほのぼのとした日常の様子を、多数の動画で楽しむことができます。

写真・動画提供： TikTokアカウント「@haruruilife」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。