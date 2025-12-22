「最近、体型気になる」40・50代に！【ZARA】おしゃれにカバーが叶う「バルーンアイテム」

「最近、体型が気になる……」そんな大人女性にこそ試してほしいのが、【ZARA（ザラ）】のバルーンアイテム。丸みのある立体シルエットが気になる部分を自然にカバーしつつ、旬の要素も備えているのでしゃれ感も引き寄せてくれるはず。バルーンスリーブのコートや、穿くだけでコーデが華やぎそうなバルーンスカートなどラインナップは豊作。冬の着こなしに取り入れるだけで、ぐっと垢抜けが狙えるはず。

ニュアンスカラーでこなれるバルーンスリーブコート

【ZARA】「ウール製コントラストカラーバルーンスリーブコート」\22,990（税込）

ほどよく丸みをもたせたバルーンスリーブが魅力のロングコート。深みのあるカーキが品を醸し出してくれるので、シンプルなニットやデニムパンツに合わせるだけで大人の洗練スタイルに引き寄せてくれる予感。付属のベルトは結んでも垂らしても絵になり、コーデの幅を広げてくれるはず。襟は立てても寝かしてもサマになるデザインなので、その日の気分で着こなしを楽しんでみて。

丸みシルエットが大人可愛い軽やかニット

【ZARA】「ニットセーター ワイドスリーブ」\7,990（税込）

ふんわりとした風合いが魅力のバルーン袖ニット。袖にボリュームのあるシルエットが腕まわりを自然にカバーしつつ、こなれ感を演出してくれるので、1枚で着るだけでコーデがたちまち華やぎそう。ゴールデンブラウンの色味はベージュに近く、さまざまな色に合わせやすそう。首元はあたたかみのあるハイネックで、ゆるっとしたシルエットながらタイトスカートやワイドパンツにも好相性の予感。

シンプルニットに合わせるだけで華やぎそうなバルーンスカート

【ZARA】「ZW COLLECTION スパンコールスカート」\10,990（税込）

ウエスト部分にスパンコールが散りばめられた華やかなバルーンスカート。ふんわりと丸みを帯びた立体的なシルエットが下半身を覆ってくれるので、シンプルなニットトップスを合わせるだけでもサマ見えが叶いそう。軽やかに揺れる素材感で、ブラックでも重たく見えず上品な印象にシフト。合わせるトップス次第でデイリーにも特別な日にも活躍してくれるはず。

ほどよい光沢で大人の抜け感生まれるバルーンパンツ

【ZARA】「サテン バルーンパンツ」\6,590（税込）

とろみのある素材と、裾に向かって丸みを帯びたバルーンシルエットが魅力のパンツ。ほどよい光沢感が上品さを添えて、やはりシンプルなトップスに合わせるだけで大人の抜け感スタイルが完成しそうです。ゆとりのあるシルエットは脚のラインを拾いにくく、穿くことで体型カバーにも期待。スウェットと合わせてラフに振っても、ニットやブラウスで上品にまとめてもGOOD。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase