SNSに登場、韓国アイドル「SEVENTEEN」からの贈り物

国境を越えた大スターの交流が話題を集めている。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手がプレゼントを交換したのは、韓国の人気アイドルグループ「SEVENTEEN」のリーダー「S.COUPS（エスクプス）」だ。大谷が開封して「娘とデコピンに？」と微笑む姿に驚きの輪が広がっている。

ブランドアンバサダーを務めている「BOSS」の企画で実現したプレゼント交換。大谷は金色のゴージャスな箱の前に立つと「誰からでしょう？」とメッセージカードを読み、リボンをほどいて開封。中にあったのはかわいらしいクマのぬいぐるみだ。流ちょうな英語で「娘とデコピンにかな？」と口にし、微笑んでいる。

一方でエスクプスも、韓国語で「プレゼントが来たんだけど……」と口にし、送り主をあらためている。大谷からのプレゼントを開封すると出てきたのは漆黒の革ジャン。体に何度も合わせながら「めっちゃ似合うでしょう。ショウヘイ！ ハッピー・ホリデー！」と笑顔で手を振った。

BOSS、大谷、エスクプスがインスタグラムで行った共同投稿には、世界のファンから「エスクプスとショウヘイが同じ動画に出るなんて思ってもみなかった」「私の大好きな二人。ショウヘイ・オオタニとエスクプス」「このコラボに超興奮してる!!!」「これを待っていた！」「推し二人が一緒に！」と驚きの声が並んでいる。



（THE ANSWER編集部）