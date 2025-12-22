テレビ制作会社が続々参入！活路求め奪い合いが始まった「公営ギャンブルのお仕事」

公営ギャンブルは美味しい仕事

競輪の車券販売ポータルサイト『Ｂｅｔｉｍｏ』のＹｏｕＴｕｂｅ配信が11月18日から始まった。

「『Ｂｅｔｉｍｏ』は『奇跡体験！アンビリバボー』や『ネタパレ』（いずれもフジテレビ系）などの人気番組を手掛けている老舗制作会社『イースト・グループ・ホールディングス』の連結子会社が運営しています。競輪事業といえば、『ＭＩＸＩ』などＩＴ会社が主に手掛けていただけに、映像制作会社の参入は意外でした。配信を見ましたけど、グレードレースの前日予想番組『あす勝ち！』は夫が現役競輪選手である松丸友紀アナ（44）を進行役、電撃引退した元トップ選手の平原康多（43）を解説役に起用。テレビで培ったノウハウを活かし、映像を駆使して初心者にもわかりやすい番組になっていました」（スポーツ紙記者）

制作会社ディレクターも『イースト』の競輪事業参入に注目している。

「テレビ不況で制作費は下がる一方。’24年度の制作会社の倒産は58件で、前年度の１.５倍となっています。生き残るために、企業系のＹｏｕＴｕｂｅやＴｉｋＴｏｋの制作に活路を見出す社が増えています。なかでもインターネット購入が定着したことで年々売り上げが伸びている公営ギャンブルは美味しい仕事。成功すれば、『Ｂｅｔｉｍｏ』は桁違いの売り上げをマークするでしょう」

現在、業界ナンバーワンのシェアを誇るのは『サイバーエージェント』の連結子会社が運営する『ＷＩＮＴＩＣＫＥＴ』だ。

「『ＷＩＮＴＩＣＫＥＴ』もサービスとしては後発でしたが、人気芸人らを起用したミッドナイトレース中継を『ＡＢＥＭＡ』で毎日放送したり、人気ゲームのノウハウを活かした使いやすいアプリをリリースしたりするなどして、’19年のサービス開始から４年で業界トップに立った。’23年の純利益は40億円。『サイバーエージェント』の収益の大きな柱となっています。『Ｂｅｔｉｍｏ』のアプリは『ドラゴンクエストタクト』で知られるゲーム制作会社『Ａｉｍｉｎｇ』が運営に携わるというから、『ＷＩＮＴＩＣＫＥＴ』の強力なライバルとなりそうです」（広告代理店関係者）

芸能プロダクションも、公営ギャンブル事業に続々と参入している。

「『吉本興業』は早い段階で営業部に公営ギャンブルに特化した部署を作っています。ボートレースタレント化している内山信二（44）が所属する『ＳＨＵプロモーション』なんて自社でスタジオを作り、配信事業に力を入れていますからね」（レース場関係者）

公営ギャンブル好きをアピールするアイドルも増えている。

「指原莉乃（33）がプロデュースする『＝ＬＯＶＥ』はボート好きの高松瞳（24）を部長とした『イコラブボートレース部』を設立。定期的にＹｏｕＴｕｂｅでレース動画を投稿しています。高松は『ボートレース浜名湖』の『超盛り上げ大使』に就任。しっかり、仕事に繋げています。地上波のギャラは下がる一方ですから今後、公営ギャンブルに参入する制作会社やタレントはさらに増えるでしょう」（前出・制作会社ディレクター）

生き残りをかけた″美味しいパイ″の奪い合いが激化しつつある――。