なめらか＆しっとり♪“種子島安納いも”を使った本格スイーツ「安納芋プリン スイートポテト仕立て」新発売

協同乳業から、安納芋の味を活かした新作プリン「安納芋プリン スイートポテト仕立て」が発売されます。

本シリーズは、洋菓子屋さんの本格スイーツをイメージしたこだわりプリンとなっており、2025年9月に発売した『和栗プリン モンブラン仕立て』に続く、第2弾商品となります。

新作「安納芋プリン スイートポテト仕立て」は、洋菓子店に並ぶ高級感のある本格的なスイートポテトの味わいを再現したスイーツ仕立てのプリンです。鹿児島県産 種子島安納いもを使用し、安納芋の特徴である蜜の甘さを感じられるように、焼き安納芋のパウダーを使用。

さらに、バターの風味が洋菓子店の本格スイートポテトのような味わいを引き立てています。プリンと調和するよう、カラメルソースにもバターの香りづけをしているのもポイント！

卵の力でじっくり丁寧に蒸して固めた「本格蒸し製法」を採用し、なめらかな口当たりと安納芋のしっとり感が融合された食感に仕上げられているとのこと。

秋冬定番の味覚“安納いも”を使った本格的スイーツで、ちょっとしたご褒美時間を楽しんでみてはいかが？「安納芋プリン スイートポテト仕立て」は2026年1月12日（月）に全国発売されます。

安納芋プリン スイートポテト仕立て