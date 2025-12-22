ドラえもんファミリーが葛飾北斎の名作「富嶽三十六景」の世界へ！ドラえもん浮世絵『富嶽三十六景 東海道吉田』

限定数が毎回数日で完売するなど、国内外のアートファンやドラえもんファンから高い支持を得ている「ドラえもん浮世絵シリーズ」から、新作となる「ドラえもん浮世絵木版画 『富嶽三十六景 東海道吉田』」が発表されました。

今回ドラえもん達が登場するのは、江戸時代の浮世絵・葛飾北斎が手がけた名作版画集『富嶽三十六景』の一つ「東海道吉田」です。

「東海道吉田」は、現在の愛知県豊橋市にあった吉田宿の茶屋を舞台に、旅人たちの休憩風景を描いた一図です。茶屋の座敷越しに遠くの富士を望むというユニークな「額縁」構図が特徴。室内の限られた空間を通して、富士山の存在感と旅の風情を見事に際立たせています。

ドラえもん浮世絵木版画 『富嶽三十六景 東海道吉田』では、軒下の看板や道具類など、北斎が細部にまでこだわった観察眼とユーモアはそのままに、旅の途中でくつろぐドラえもん、のび太、しずかちゃんたちの愛らしい姿を繊細に描写しています。

ゆったりとした東海道の空気感と、茶屋で一息つくドラえもんたちのほっこりとした様子が調和した、シリーズの中でも珍しい構図の一枚に仕上げられています。

ドラえもん浮世絵木版画 『富嶽三十六景 東海道吉田』は、12月26日（金）よりオンラインで予約を開始。価格は50,000円 （税別・送料別）。300部限定生産となります。

ドラえもん浮世絵木版画 『富嶽三十六景 東海道吉田』