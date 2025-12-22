福岡市の結婚式場で開かれた披露宴でノロウイルスの食中毒が発生し、保健所は22日午後から72時間の営業停止処分を発表しました。



福岡市によりますと、13日に福岡市中央区のHilltop Resort YAMANOUE WEDDINGで開かれた結婚披露宴で、1グループ93人のうち20代から60代までの19人が、翌日午前8時半ごろから下痢、嘔吐、発熱などの症状を訴えました。





このうち12人が医療機関を受診し、うち20代の男性1人が一時、入院しました。全員、快方に向かっているということです。症状がある人の便を調べたところ、現在、判明している分だけで12検体のうち11検体からノロウイルスが検出されました。調理に従事していた人からは、15検体のうち1検体でノロウイルスが検出され、施設のふきとり検査では7検体のうち2検体で黄色ブドウ球菌が検出されました。保健所は披露宴で提供されたコース料理が原因のノロウイルスの食中毒と断定し、22日午後2時から25日午後2時まで72時間の営業停止処分としました。ノロウイルスは、感染した人が調理した食品や、汚染された二枚貝などを生や不十分な加熱で食べることなどにより感染します。感染した人の便や吐いたものを片づける際に、二次感染することもあります。