明日23日、日本付近は高気圧に覆われて、日中いっぱいは全国的に晴れるでしょう。雨となるのは24日(水)になってからの所が多いですが、紀伊半島付近では先行して明日23日夕方から降り始める所がある見込みです。気温は、北日本から東日本では平年と大きく変わらない所が多く、師走らしい寒さとなるでしょう。

明日23日 日中いっぱいは晴れる所が多い

明日23日、日本付近は高気圧に覆われて、日中いっぱいは全国的に晴れる所が多い見込みです。南西諸島は高気圧周辺の湿った空気が流れ込み、雨が降る所があるでしょう。





明日23日の朝は、放射冷却の影響で、この時季らしい冷え込みとなる所が多い見込みです。最低気温は、札幌で氷点下7℃、東京都心で2℃、名古屋、大阪3℃、福岡5℃の予想です。日中の最高気温は、北日本から東日本では平年と大きく変わらない所が多いでしょう。札幌1℃、東京は11℃、名古屋は12℃の予想で、師走らしい寒さとなりそうです。一方、西日本は暖かい空気が流れ込むため、最高気温が平年よりやや高くなる所が多く、大阪は12月上旬並みの15℃、福岡は11月中旬並みの18℃まで気温が上がるでしょう。西日本ほど朝と昼の寒暖差が大きくなる所が多いため、服装で上手に調節してください。

前線接近に先行して、紀伊半島付近に雨雲発生

西から前線を伴った低気圧が近づいてくるため、明日23日夜は全国的に雲が広がりますが、雨が降り始めるのは24日(水)になってからの所が多いでしょう。ただ、紀伊半島付近では、前線の接近に先行して、明日23日夕方から雨雲が発生する見込みです。四国の太平洋側や近畿、東海では、帰りが夜になる方は、傘があると安心です。