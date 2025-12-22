美村里江、『仮面ライダーゼッツ』に謎の女「ザ・レディ」役で出演 漆黒のドレスをまとい物語をかき乱すキーパーソンに
美村里江が、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）に出演。漆黒のドレスを身にまとい、物語をかき乱す謎の女「ザ・レディ」を演じる。あわせて、新章ビジュアルも解禁された。
仮面ライダーシリーズ史上初となる、胸に巻く革新的な変身ベルト＝“ゼッツドライバー”が発表されるやいなや注目を集め、現実と夢が交錯する前代未聞の世界観が反響を呼んでいる本作。9月7日の放送開始以来、謎が謎を呼ぶ怒涛の展開が話題となっている。
2025年最後の放送となった12月21日放送の第15話では、ラストシーンに美村里江演じる謎の女性「ザ・レディ」が突如登場。圧倒的な存在感で視聴者に大きな衝撃を与えた。
主人公の万津莫（よろず・ばく）／仮面ライダーゼッツ（今井）は、現実では“自称”普通の好青年だが、夢の中では極秘防衛機関“CODE”に属する無敵のエージェントとして、現実への侵略を企むナイトメアを阻止するために闘ってきた。
そんな莫／ゼッツの前に立ちはだかってきたのが、夢をさまよう男・ノクス（古川雄輝）だ。“ノクスナイト”に“擬装”し、ゼッツと敵対する彼の正体は、元怪事課の刑事・小鷹賢政であり、CODEの元エージェントであることが明らかになっているものの、いまだ謎に包まれた部分も多い存在である。
第15話では、莫／ゼッツが彼の夢の中に潜入し、小鷹／ノクスを長年苛んできた悪夢から解き放つまでが描かれた。しかし、ラストで長い夢から覚醒したノクスは、なぜか黒蝶が飛び交う謎の庭園へと導かれる。
そこにたたずんでいたのが、漆黒のドレスに身を包んだ“眠らない女”ザ・レディ（美村里江）だ。彼女はノクスに「おはよう、ノクス。長い夢から醒めた気分はどう？」と呼びかけ、「さあ叶えましょう。CODEが存在しない、自由で美しい世界を」と意味深な言葉を投げかける。
彼女とノクスとの関係は何なのか。CODEの存在しない世界を望むとは、いったいどういうことなのか。もし彼女もCODEを敵視しているのだとすれば、今後ノクスやナイトメアと共闘していく可能性はあるのだろうか。
演じる美村は2003年、“月9”ドラマ『ビギナー』のヒロイン公募オーディションで、1万人以上の応募者の中から抜てきされ俳優デビューを果たした。以降、数々の話題作で活躍し、近年では『キッチン革命』『相棒 season22 元日スペシャル サイレント・タトゥ』『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』、映画『おいしくて泣くとき』『フロントライン』『でっちあげ〜殺人教師と呼ばれた男』などに出演。役ごとに見事な変幻ぶりを見せつけてきた。本作が特撮ヒーロー作品初出演となるが、第15話ではわずかワンシーンながら、圧倒的な余韻を残す“怪演”を披露している。
美村は「出演依頼の知らせを受け、飛び上がって喜びました。日本で俳優をやっているからにはいつか参加したい作品として、時代劇などと共に特撮作品がずっと心にあったのです。しかも黒幕！ 近年の作品は映像も凝っていますから、世界観に耐えうる密度の悪役をと撮影に励んでおります」と出演の喜びを語った。
さらに、新年から怒涛の展開を迎える本作の新章ビジュアルが解禁された。悪夢から目を覚まし新たな力を手に入れた“仮面ライダー”ノクスと、仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマが描かれており、対峙する2人の背後には3人のエージェントの姿も確認できる。意味深にたたずむ司令官ゼロとともに、CODEに関わる新たなキャラクターたちにはそれぞれ「3」「5」「6」と数字が割り振られており、莫とノクス以外のコードナンバーが今後登場することへの期待が高まる。
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
※美村里江のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■美村里江（ザ・レディ役）
出演依頼の知らせを受け、飛び上がって喜びました。日本で俳優をやっているからにはいつか参加したい作品として、時代劇などと共に特撮作品がずっと心にあったのです。しかも黒幕！ 近年の作品は映像も凝っていますから、世界観に耐えうる密度の悪役をと撮影に励んでおります。スーツアクターや声優の方々と同じ役を作り上げるという作業も、間近で拝見して感激中です。ゼッツにとっての手強い障壁、そして子供たちから怖がられる悪役になれますよう、引き続き尽力いたします。
