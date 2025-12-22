『Dancing☆Starプリキュア』The Stage PARTYロゴ

　舞台オリジナルの「男子プリキュア」で話題を呼んだ『Dancing☆Starプリキュア』The Stage（通称：ぼくプリ）のクライマックスとなる第3弾公演が12月21日に千秋楽を迎えた。その千秋楽公演にて、ライブイベント『Dancing☆Starプリキュア』The Stage PARTY（通称・「ぼくプリPARTY」）が、2026年8月に東京にて開催されることが解禁。併せて、告知ムービーが公開された。

【動画】ライブイベント『Dancing☆Starプリキュア』The Stage PARTY 告知ムービー

　本作品は、男子高校生たちが“光のリズム”でプリキュアとしての使命を果たしていく姿を描いた舞台オリジナルストーリー。その等身大の物語には多くの感動と共感の声が寄せられ、舞台ならではの演出、目の前で繰り広げられる力強いダンス＆アクションで心躍る新たなプリキュアの世界を届けてきた。

　26年8月の「ぼくプリPARTY」には第1弾公演から第3弾公演までの登場キャラクターが集結する。

　なお、2026年5月13日に発売される『Dancing☆Starプリキュア』The Stage3 Blu‐ray／DVDの初回限定封入特典として、『Dancing☆Starプリキュア』The Stage PARTYチケット最速抽選先行申込券の封入されることが決定した。

　キャストは以下の通り。

＜『Dancing☆Starプリキュア』The Stage PARTY出演者＞

キュアトップ／星河楽役：田村升吾

キュアロック／夏目颯斗役：滝澤諒

キュアソウル／月宮爽々奈役：森田桐矢

キュアカグラ／天弦晃雅役：寺坂頼我

キュアブレイク／黒瀬舞人役：小辻庵

パドドゥ役：和合真一

鈴ノ木蛍役：平松來馬

内海充役：TAISEI（G.U.M）

室井一帆役：伊藤裕一

姫沼のばら役：鳳翔大

音切百合夜役：安藤夢叶

音切眠役：梶田拓希

朝吹太踊役：高橋祐理　ほか