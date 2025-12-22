◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

言葉では言い表せない、独特な雰囲気に包まれていた。兵庫・西宮市の甲子園歴史館で、４日から一般公開されている「藤村富美男監督退陣要求書」。私も展示コーナーの前で当時の様子を想像した。

「藤村富美男監督退陣要求書」とは、１９５６年１１月２０日に当時の阪神監督・藤村富美男に対し、金田正泰を中心とした選手らが解任を求めた連判状。同年１１月から１２月にかけて、球団側と対立した内紛は約５０日間に及んだという。恥ずかしながら退陣要求書が一般公開されるまで、その事実を知らなかった。同時に、ある疑問が浮かんだ。

今年４月に亡くなった通算３２０勝投手の小山正明さんから、藤村さんに対する思いを何度も聞いた。「僕が『ミスター・タイガース』と呼ぶのは、藤村さんだけや。あの人には本当にお世話になった。すごい人やった」。だが、小山さんも連判状に名が刻まれている一人。どんな心境で筆を取ったのか。本意ではなかったのではないか。間違いなく、藤村さんをリスペクトしていた。

阪神・粟井球団社長は、同じく連判状に名が刻まれ、今年２月に亡くなった吉田義男さんから「あの頃は一番若手。連判状は書いたけど本来、藤村さんをそんなふうに思っていない」と聞いたことがあるという。当時の電鉄本社、球団、選手を取り巻く環境など、黒歴史ともいえる排斥運動には、やむを得ない事情があったのかもしれない。

読者の皆さんも一度、甲子園歴史館に足を運んで連判状を見てほしい。歴史的な“お家騒動”の真相を知りたくなるはずだ。（阪神担当・中野 雄太）

◆中野 雄太（なかの ゆうた）２０２２年入社 静岡県生まれの３５歳。小学３年から大学４年まで野球一筋。２３年は巨人担当、２４年から阪神。