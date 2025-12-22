ÊõÄÍ²ÖÁÈ¡¡¼ÇµïÎÏ¤ÎÎëÈþÛë¤Ê¤Äµª¡¡ÆþÃÄ»þÀ®ÀÓ£²ÈÖ¤Î¸Ð½Õ¤Ò¤á²Ö¤¬ÂàÃÄ¡¡£µ·î£³£±ÆüÉÕ
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï£²£²Æü¡¢²ÖÁÈ¤ÎÎëÈþÛë¤Ê¤Äµª¡Ê¤¹¤º¤ß¤Ê¡¦¤Ê¤Ä¤¡Ë¤È¸Ð½Õ¤Ò¤á²Ö¡Ê¤³¤Ï¤ë¡¦¤Ò¤á¤«¡Ë¤ÎÌ¼Ìò£²¿Í¤¬ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¸ø±é¡ÖÁó·î¾¶¡Ê¤½¤¦¤²¤Ä¤·¤ç¤¦¡Ë¡½Ê¿²È½ªßá¤Î·À¤ê¡½¡×¡Ö£Å£Ì¡¡£Ä£Å£Ó£Å£Ï¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ç¥»¡¼¥ª¡Ë¡×¤ÎÀé½©³Ú¡¢ÍèÇ¯£µ·î£³£±ÆüÉÕ¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÈþÛë¤Ï£²£°£±£¶Ç¯ÆþÃÄ¤ÎÂè£±£°£²´üÀ¸¡£Æ±Ç¯¤ÎÀ±ÁÈ¸ø±é¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Å£Ò¡ª¡×¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢²ÖÁÈ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£ÍâÇ¯ÅÙ¡Ê£±£¸Ç¯£±¡Á£³·î¡Ë¤Î¡Ö¥Ý¡¼¤Î°ìÂ²¡×¤ÇÌÀÆü³¤¤ê¤ª±é¤¸¤ë¥¨¥É¥¬¡¼¤ÎÍÄ¾¯´üÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢£²£³Ç¯¤ÎÊõÄÍÂç·à¾ì¡¿ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¸ø±é¡Ö±õòó²Î¹çÀï¡Ê¤ª¤·¤É¤ê¤¦¤¿¤¬¤Ã¤»¤ó¡Ë¡×¤Ç¤ÏÆ£Èø¤ÎÆýÊìÌò¡¢º£Ç¯£³·î¤ÎÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¸ø±é¡Ö¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÍ«Ýµ¡×¤Ç¤Ï¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Î»ø½÷¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥ÈÌò¤ò¤È¤â¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ë±é¤¸¤ë¤Ê¤É¼ÇµïÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£·îÁÈÌ¼Ìò¤ÎºÌÉ±¤ß¤ß¡Ê¤¢¤ä¤Ò¤á¡¦¤ß¤ß¡áÂè£±£°£¸´üÀ¸¡Ë¤ÏËå¡£
¡¡¸Ð½Õ¤Ï£²£°Ç¯ÆþÃÄ¤ÎÂè£±£°£¶´üÀ¸¡£ÆþÃÄ»þ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¼óÀÊ¤ÎÀãÁÈ¥Û¡¼¥×¡¦²ÚÀ¤µþ¡Ê¤«¤»¡¦¤¤ç¤¦¡Ë¤Ë¼¡¤°£²ÈÖ¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤Î·îÁÈ¸ø±é¡Ö£×£Å£Ì£Ã£Ï£Í£Å¡¡£Ô£Ï¡¡£Ô£Á£Ë£Á£Ò£Á£Ú£Õ£Ë£Á¡×¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢²ÖÁÈ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡££²£´Ç¯¤ÎÊõÄÍÂç·à¾ì¡¿ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¸ø±é¡Ö¥¢¥ë¥«¥ó¥·¥§¥ë¡×¤ÇÀ»Çµ¤¢¤¹¤«±é¤¸¤ë¥¤¥ô¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²Î¾§ÎÏ¤È¼ÇµïÎÏ¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£