M-1決勝翌日早朝…関西ローカル『おは朝』お祭り騒ぎ 「あかんてこれ！朝イチから見るのは反則やって！」
『M-1グランプリ2025』決勝から一夜明けた22日、ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）の生放送は、お祭り騒ぎとなった。
【写真】『M-1』たくろう、優勝ポスター
おなじみのメロディとともに「12月22日、月曜日、けさのお目覚めいかがでしょうか」と幕を開けると、同局で前夜に中継された『M-1』の話題へ。「いやー、きのうは笑いの渦に包まれました−」「面白かったー」と盛り上がった。
大石紗椰アナウンサーは、兄がお笑い芸人の大石ライアン大祐（元鬼ぷりん）。「大石さん見てました？」と向けられると、「（午後）3時から10時まで全部みて、ずっと笑ってましたし、今思い出しても笑ってしまうぐらい」と明かした。
優勝したたくろうは、ミルクボーイ以来、6年ぶりとなる関西からの王者。『おは朝』では、たくろうのネタをノーカットで放送するなど、番組はさながら「たくろうスペシャル」となった。
みっちーこと川崎美千江は「あかんてこれ！朝イチから見るのは反則やって！おもしろすぎる！」と爆笑していた。
