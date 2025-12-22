女優の吉永小百合（80）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年9月に94歳で亡くなった、夫で元共同テレビ会長の岡田太郎さんを偲んだ。

映画のクランクイン直前に夫のがんが発覚。吉永は「もうまったく予期しないことだったので、相当動揺しましたし、仕事と看病が両立できるんだろうかって、とてもつらかった」と回想。最期については、ロケから帰ると夫は眠っており、「言葉は発してくれなかったんですけど、5時間ぐらい一緒にいて、それから他界しました」と振り返った。

夫はいつも自身の出演作を1人で映画館で鑑賞。励ますような形でアドバイスをくれていたといい、「今回はそういうふうに見てもらえないので、今度写真を持って映画館に行こうかな」と笑顔を見せたが、「テレビの業界の人でしたから、私たちの苦労とかも分かってくれた」と振り返りつつ、「その恩返しをちゃんとできてないんじゃないかな」と後悔をにじませた。

夫妻のなれそめについて、吉永は「（夫は）“結婚しないで恋愛でいいんじゃないの？”って言ってたんですけど、私が無理矢理“結婚したい”って押しかけ女房だったんです」と笑うと、司会の黒柳徹子は「いい方だったんですね、きっとね」と想像。吉永は「これからどうやって歩いて行くかっていうのが、まだ答えが見つからない」と打ち明けた。

岡田さんは文化放送を経て1959年にフジテレビに入社。プロデューサー、ディレクターとして手腕を発揮したが、吉永は「ディレクターを辞めたのは、やはり私と結婚したからだって言うんですね」と告白。「それはディレクターや演出家っていうのは、女優さんに惚れ込んで撮らなきゃいけないんだけど、自分の家に奥さんがいるとそれができないからって、そんなことをホントに他界する1年前に言っていたんです」と明かした。

そのため吉永は「もうびっくりして」と吐露。「それはねぇ…うーん」と言葉に詰まりながら、「申し訳ないことをしたという思いがありますね。もっともっといっぱいディレクターとしてやって、映画も作りたかったみたいだし」と悔やんだが、黒柳が「ご結婚になって何年」と質問すると、吉永は「52年」と回答。「金婚式も無事に…まさかね、まさか金婚式までいかないだろうと。夫が結婚した年がずいぶん後でしたから、なのにお互い元気で金婚式もできたので」と笑っていた。