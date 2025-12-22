「２０２５ハッピークリスマスカップ」（２２日、宮島）

開催３日目の宮島ボートは朝から強い北風が吹き荒れ、２Ｒから安定板を装着。３Ｒで満潮となり前半レースは水位が高くホームは強い追い風だが、ガンガンまくりが決まりダッシュ勢の猛攻が止まらなかった。そんな中、４Ｒで高村諒（２３）＝滋賀・１３６期・Ｂ２＝が６コースからまくり差しで勝利。今節のシリーズリーダーである重成一人（香川）の猛追を振り切り１着ゴールを駆け抜けた。２着に重成、３着にまくってレースを作った地元の大原祥昌（広島）が続き、３連単は１２万７４５０円の高配当をつけた。

レース直後には大時計前で、滋賀支部の先輩である沢田尚也、草川壮良、広部大明らによって水面に投げ込まれる水神祭が行われ、沢田と草川は高村と一緒に水面にドボン。今節の滋賀勢は１２１期の沢田が最年長。好素性機を手に待望の初勝利を飾った高村は「先輩が若手ばかりなので聞きやすくて、ペラの情報交換ができた。やっぱり出足は良かったですね。早く勝ちたかったのでホッとしています。師匠の君島秀三さんには、まだまだだと言われそうだけど、いい報告ができます」とさわやかな笑顔。水神祭時には『スタンド』と書かれた文字が目立つウエアを着用して水面に投げ込まれ、レース場のスタンドのファンからも「びわこに応援に行くよ」「連勝しろよ」と遠征地での温かい祝福に感動。宮島でプロとしての第一歩を踏み出した高村に今後も注目だ。