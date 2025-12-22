あおり運転してきたハイエースはまさかの“社用車”。ドライブレコーダーの映像を警察に提出した結果は…――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年8月16日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、ドライブレコーダー（以降、ドラレコ）が決め手となり、危険な“あおり運転”から身を守ることができた2人のエピソードを紹介する。
◆冬の国道で突然現れたハイエース
佐藤翔太さん（仮名・30代）は、仕事の帰り道に“あおり運転”に遭遇した。佐藤さんは同僚を駅まで送り、1人で国道を走っていたという。
「道路はガラガラで、雪がチラついていました」
そこへ、後方から突然、異様なスピードで接近してくるハイエースが現れた。しかも、ハイビームを浴びせられ、ミラー越しの視界が真っ白になるほどだった。
「最初は、“急いでいるのかな”と思って道を譲ったんです」
しかし、そのハイエースは前に出た途端、急ブレーキと蛇行運転を繰り返したそうだ。
「え？ これ、こっちに向けてやってる？」
完全に“あおりモード”に入ったハイエース。佐藤さんは冷静を装いながら、近くのコンビニへとハンドルを切った。
「人目のある場所のほうが安全だと思ったんです。でも、ハイエースはぴったりと後をつけてきて、駐車場にまで入ってきました」
◆車から降りてくる運転手…
ハイエースの運転手は車から降り、佐藤さんの車に近づくと、いきなり窓ガラスを叩き始めたという。
「出てこいや！」
怒鳴り声と同時に、車体を蹴る鈍い音が響いた。
「怖くて窓もドアも開けられませんでした。すぐに“110番”しました」
通報から7分後、警察が到着する前に運転手はハイエースに戻って逃走。しかし、防犯カメラには顔も車のナンバーも鮮明に映っていた。さらに、佐藤さんはドラレコの映像を証拠として提出したのだ。
「警察から、“同じような通報が、ほかにも2件ある常習犯”と聞かされました」
どうやら、ハイエースの運転手は建設業の社用車を使用していたことが判明。会社からは、社長名義で謝罪文と修理費、慰謝料の提示が届き、運転手は懲戒解雇になったそうだ。
「怖かったですけど、証拠があったからこそ自分を守れたと思います」
今では車に、“録画中・あおり運転厳禁”のステッカーを貼っている佐藤さん。その文字を見るたびに、そのときの恐怖を思い出すという。
◆山道で迫る“猛獣”のような車
山道を1人で運転していた高橋洋子さん（仮名・30代）。片側一車線のくねくね道で、交通量は少なく、静かなドライブになるはずだったという。
しかし、ふとバックミラーをのぞくと背筋がゾクッとした。後方の車が、異常なほど車間を詰めてきたのだ。
「数メートルもない距離でヘッドライトを点滅させ、ときどきクラクションまで鳴らしてくるんです。“早く行け”と怒鳴られているみたいでした」
山道での追い越しは危険だが、それでもその車は、まるで“獲物を狙う猛獣”のようだった。高橋さんは、恐怖と怒りが同時に込み上げてきたそうだ。
「でも、私の車にはドラレコがある、証拠は残せる」と、自分自身に言い聞かせた。
◆冷静な判断が導いた免許停止
やがて、道沿いにコンビニの看板が見えた。
「ここだ！と思ってウィンカーを出して、駐車場に入りました」
高橋さんがエンジンを切ると、後続車は勢いよく通り過ぎていった。静けさが戻ったところですぐに“110番通報”。
「状況を説明して、ドラレコの映像も提供できると伝えました」
そして数日後、警察署から着信があり、
「車のナンバーから身元を特定しました。映像からも悪質性が高いと判断し、免許停止処分としました」と告げられた。
それを聞いた瞬間、高橋さんは心の中で“ガッツポーズ”をしたという。
「恐怖は簡単には消えませんが、証拠を残し冷静に動いたことで、きちんと制裁が下されました。それが、なによりの救いでした」
この日以降、高橋さんは友人や家族に“ドラレコの重要性”を力説している。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
