元NMB48の渋谷凪咲（29）がMBSテレビの特番「大みそかだよ！渋谷凪咲の関西お天気LIVE2025」（31日午前8時、関西ローカル）に生出演する。

昨年に続き、渋谷がMCを務める大みそかの生放送特番。大阪・関西万博や阪神タイガースのリーグ優勝など、関西発の話題のニュースがめじろ押しだった2025年を“お天気目線”で振り返る。

渋谷は今年を「新しいことにたくさん挑戦させていただきました。楽しかったです。バラエティーも頑張りたいお芝居も、どっちもやらせてもらえた1年でした。また今年もこの特番、渋谷凪咲として看板をつけさせてもらえる仕事ができたことがうれしかったです」と振り返り笑顔。番組放送に向け、「視聴率100％で！もう放送地域の皆さんに見てもらえるように頑張りたいと思います。また来年もできるように頑張ります」と意気込んだ。

また、番組内の「関西気象予報座談会」では、正木明氏（ABC）、片平敦氏（カンテレ）、蓬莱（ほうらい）大介氏（読売テレビ）、前田智宏氏（MBS）、林保捺美氏（MBS）という関西のテレビ局でなじみの気象予報士が大集結。

連日厳しい猛暑が続いた2025年のお天気事情や、知って驚くお天気うんちく、楽曲「なごり雪」の歌詞からお天気を考察するコーナーなど、など、気象予報士ならではの視点で繰り広げる。