Hey! Say! JUMPの山田涼介が12月21日、自身のInstagramを更新。ライブ終わりに1人で飲むほろ酔い写真を投稿している。

Hey! Say! JUMPは12月から年明けにかけて、福岡、愛知、東京、大阪の4都市を巡るツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』を開催中。12月20・21日開催の愛知県・バンテリンドーム ナゴヤ公演を終えたばかりの山田は、Instagramに「ライブ終わり1人呑み。今日も楽しかった！」と綴り、頬を赤らめながらパジャマのフードを深く被った姿、フードをとってカメラを見つめるショット、最後は顔を振ってクシャッとした表情のほろ酔いショットを投稿している。

「次は東京でね」と12月29日から2026年1月1日に開催する東京公演に向けてファンにメッセージを送った山田の投稿に、ファンからは「可愛すぎて保護したい」「顔真っ赤」の声に溢れた。

（文＝本 手）