ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、「LINEMO週穫祭12月第4弾」を開始した。期間は2026年1月12日まで。

期間中、「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」に新規もしくは他社からの乗り換え（MNP）をすると最大2万円分のPayPayポイントが還元される。さらに、データが契約翌月から3カ月間、各月それぞれ3GBまでの増量が全額割引される（1GB/550円）。

たとえば、他社からの乗り換え（MNP）で「LINEMOベストプランV」を契約すると、2万円分のPayPayポイント還元と3カ月の間、データが3GB増量される。

なお、データ増量についてはソフトバンク、ワイモバイル、LINEモバイルからの乗り換えやプラン変更でも適用される。データ増量は、開通後または変更したプランの適用後に「データ追加購入」を割引対象期間中にする必要がある。

ポイントが増額される対象キャンペーンは、「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」、「LINEMOベストプラン紹介キャンペーン」、「契約者向け！ 追加申込キャンペーン」、「2回線まとめて申し込みでPayPayポイントプレゼントキャンペーン」、「LINEMOおかえりだモンキャンペーン」の5つ。