【フィギュア】五輪直前に行われる四大陸選手権の代表発表 強化部長は「いかに国際大会で実績を出していくかが大事」
前日21日に終わったフィギュアスケートの全日本選手権大会。この結果を受けて、ミラノ・コルティナ五輪に出場する代表選手が決定しました。さらに同日、日本スケート連盟は五輪直前に行われる「ISU 四大陸フィギュアスケート選手権大会 2026」の派遣選手についても発表しています。
四大会選手権には、五輪代表にも選出されている選手たちの名前がズラリ。男子シングルの三浦佳生選手や、女子シングル・中井亜美選手、千葉百音選手。ペアでは長岡柚奈選手・森口澄士選手(ゆなすみ)ペア、アイスダンスでは吉田唄菜・森田真沙也選手(うたまさ)ペアの名があがりました。
竹内洋輔フィギュア強化部長は、現状の四大会選手権の出場者について説明。特にペアとアイスダンスについて言及し「長岡・森口組に関しては、今回素晴らしい演技をしましたけども、国際競技会での得点っていうのはまだ今回のポテンシャルが評価された試合がなかった。四大陸選手権で示してオリンピックに臨むことの方が、彼らが望む高い結果に結びつくと思って派遣しました。これはアイスダンスも同様で、いかに国際大会で実績を出していくかが大事だと思います」と語りました。
なお、現時点の選考はオリンピックまでのコンディションを加味していないとのことで、今後選手やコーチなどと面談を行い、再検討していくことも明かされています。
◇ISU 四大陸フィギュアスケート選手権大会 2026
日程：2026/1/21〜2026/1/25(中国・北京)
＜男子＞
三浦佳生
友野一希
山本草太
(以下、補欠選手)
吉岡希
壷井達也
＜女子＞
千葉百音
中井亜美
青木祐奈
(以下、補欠選手)
渡辺倫果
樋口新葉
三宅咲綺
＜ペア＞
長岡柚奈・森口澄士
吉田唄菜・森田真沙也