餃子が「一皿100円」で食べられるクリスマスイブ　焼餃子・揚餃子・水餃子…どれも薄皮、餡は肉と野菜がたっぷり

「薄皮餃子専門 渋谷餃子」は、2025年12月24日（水）に、イベント「渋谷餃子の日」を追加開催する。看板メニューの「焼餃子」「水餃子」「揚餃子」が特別価格で提供されるという。※渋谷餃子公式LINEの「LINE友だち」限定サービス

焼餃子・揚餃子・水餃子いずれか1皿100円で提供

「餃子を囲んで、楽しいひとときを。」がコンセプトの「渋谷餃子」。同店の代名詞の薄皮餃子は、肉と野菜をふんだんに使用した特選の餡を、独自開発の薄皮で包んでいるのが特徴。薄皮餃子ならではの焼き目が香ばしく、パリッとした食感が楽しめる一品。

そんな「渋谷餃子」が、「クリスマスイブ＝チキンやフレンチ」という定説に、一石を投じる今回の企画。恋人同士での「ガッツリ餃子デート」、友人との「忘年会兼クリスマス」だけでなく、一人での利用も歓迎だという。

〈開催概要〉

・開催日

2025年12月24日（水）

・特典内容

渋谷餃子公式LINEの友だち画面を提示で、焼餃子・揚餃子・水餃子いずれか1皿100円で提供（一人一皿限り）

※渋谷餃子公式LINEの「LINE友だち」限定サービス。会計時にLINEの『友だち画面』を提示（本人のみ対象）

※焼・揚・水餃子いずれか1皿100円以外にも1品以上注文必須(ワンオーダー制)

※コース予約・他キャンペーンとの併用はできない

※本イベントの内容は予告なく変更になる場合がある

・提供店舗

渋谷本店、新宿西口店、恵比寿店

