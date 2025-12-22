スナックミーのタルト新作、プリン好きに届けたい焼きタルトが期間限定登場♡

プリンが好き。でも、今日は少し違う甘さを楽しみたい。そんな気分に寄り添う新作が、スナックミーから登場しました。フランスの伝統菓子「フラン」をヒントに生まれた『プリン好きに届けたい焼きタルト』は、焼き菓子でありながらプリンのようなやさしい味わいが魅力。温度によって食感や香りが変わるため、ひとつで何通りもの楽しみ方ができるのもポイントです♪

プリンみたいなやさしい焼きタルト

タルト生地の中に卵と乳製品を使った生地を流し入れて焼き上げるフラン仕立て。なめらかな口あたりと、ほっとする甘さが特長で、プリンの延長線のような満足感を楽しめます。

バニラビーンズの香りがふんわりと広がり、シンプルながら奥行きのある味わいに仕上がっています。

温度で変わる3つの楽しみ方

冷蔵解凍後は、ひんやりとなめらかな食感でプリンに近い印象に。電子レンジで軽く温めれば、生地がやわらかくなり、焼き菓子ならではのコクと香りが際立ちます。

さらに冷凍状態から温めることで、とろっとした食感も楽しめるのが魅力。その日の気分で選べる自由さが嬉しいポイントです。

毎日に寄り添うスナックミーらしさ

販売価格：3,980円（税込/送料別）※snaq.me定期便会員様は300円引き

「プリン好きに、いつもと少し違う選択肢を届けたい」という想いから生まれた今回のタルト。なめらかさとやさしい甘さを大切にしながら、焼き菓子ならではの表情をプラスしています。

日常の中で気軽に手を伸ばせる、ちょっと特別なデザートです。

販売期間：2025年12月21日（日）～2026年2月8日（日）

発送予定日：2026年2月10日（火）

※数に限りがございます。予定数量に達し次第、販売を終了する場合があります。

プリン好きの新しい定番に

『プリン好きに届けたい焼きタルト』は、同じデザートでも温度によって楽しみ方が変わる、自由度の高い一品。甘いものが欲しい午後にも、ゆったり過ごしたい夜にも寄り添ってくれます。

プリンのやさしさと焼き菓子のコクを一度に味わえるこのタルトは、期間限定だからこそ見逃せません♡