元乃木坂46・堀未央奈、中学時代の最速タイムは50メートル6秒9 陸上部入部前は“10秒ジャスト”「悔しくて…」
元乃木坂46のメンバーで俳優の堀未央奈（29）が22日、2026年2月に開催される『第6回全国大学対校男女混合駅伝』の大会アンバサダーに就任することが決まり、大阪・扇町のカンテレ本社で開かれた就任会見に出席した。
【全身ショット】”キュート”なポーズで意気込みを見せる堀未央奈
同大会は2021年に誕生した、大学駅伝・世界で唯一の男女混合レース。大阪・長居公園の全長20キロになる特設コースを、男女6人が交互にタスキをつないでいく。6度目の開催となる今回は、全国から21校が出場。関西学連選抜を加えた計22チームが火花を散らす。
中学時代に陸上部だった堀は「短距離専門ではあったんですけど、駅伝もすごく好きで近くで見ていたので、本当にうれしかったです」とアンバサダー就任を喜んだ。中学2年生の時の最速タイムは「50メートル6秒9」で「ぎりぎり6秒台」とはにかみながら答えた。
「陸上部入る前は10秒ジャストで、学年で1番足が遅くて、悔しくて陸上部に入ったら6秒台に上がれました」とニッコリ。「運動不足で入ったんですけど、もうすごく大好きになってしまって、ずっとトレーニングしてました」と語った。
【全身ショット】”キュート”なポーズで意気込みを見せる堀未央奈
同大会は2021年に誕生した、大学駅伝・世界で唯一の男女混合レース。大阪・長居公園の全長20キロになる特設コースを、男女6人が交互にタスキをつないでいく。6度目の開催となる今回は、全国から21校が出場。関西学連選抜を加えた計22チームが火花を散らす。
「陸上部入る前は10秒ジャストで、学年で1番足が遅くて、悔しくて陸上部に入ったら6秒台に上がれました」とニッコリ。「運動不足で入ったんですけど、もうすごく大好きになってしまって、ずっとトレーニングしてました」と語った。