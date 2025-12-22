元乃木坂46・堀未央奈、『全国大学対校男女混合駅伝』大会アンバサダー就任 推し選手は当日に決定？
元乃木坂46のメンバーで俳優の堀未央奈（29）が22日、2026年2月に開催される『第6回全国大学対校男女混合駅伝』の大会アンバサダーに就任することが決まり、大阪・扇町のカンテレ本社で開かれた就任会見に出席した。
【全身ショット】”キュート”なポーズで意気込みを見せる堀未央奈
同大会は2021年に誕生した、大学駅伝・世界で唯一の男女混合レース。大阪・長居公園の全長20キロになる特設コースを、男女6人が交互にタスキをつないでいく。6度目の開催となる今回は、全国から21校が出場。関西学連選抜を加えた計22チームが火花を散らす。
中学時代に陸上部だった堀は「短距離専門ではあったんですけど、駅伝もすごく好きで近くで見ていたので、本当にうれしかったです」とアンバサダー就任を喜んだ。「やっぱり駅伝にはすごくドラマがあると思っていて、選手同士の絆だったり、何が起きるか分からないドキドキ感みたいなのもすごく大好きで、毎回涙を流して感動してます」と駅伝の魅力をアピールした。
今回の“推し選手”を聞かれると「いまはまだ最推しは決まっていなくて、逆に選手で本当にたまたま私のことが好きな方がいらっしゃって、当日声をかけていただけたらその方を推します。もう最優先で推させていただきます」と笑顔で宣言した。
